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В РФ повідомили, що Віткофф прибув до Москви

Новини — П'ятниця, 25 квітня 2025, 11:18 — Христина Бондарєва

Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф прилетів у п'ятницю вранці до Москви.

Про це повідомило російському агентству "Интерфаксу" поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

Агентству повідомили, що літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

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Портал Axios з посиланням на поінформоване американське джерело повідомляв, що спецпосланець президента США може в п'ятницю провести зустріч з главою російської держави Владіміром Путіним.

У Кремлі пообіцяли проінформувати, чи відбудеться візит Віткоффа до Росії і його зустріч з Путіним. 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Тим часом колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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