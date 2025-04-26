Зеленський прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Римським

Президент Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня.

Відповідну інформацію журналістам підтвердив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Президент буде присутній на церемонії прощання разом з першою леді та членами делегації.

"Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском", – повідомив Никифоров.

Напередодні Зеленський наголошував, що для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським, але він особисто може не встигнути через військові зустрічі.

За інформацію ЄП, рішення президента про особисте відвідування Ватикану залежало від реалістичності проведення у Римі також зустрічей у рамках "мирних переговорів".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би мати можливість поговорити з президентом США Дональдом Трампом на полях прощання з Папою Римським у суботу.

Сам Трамп теж не виключив, що може зустрітись із Зеленським у Ватикані.