Зеленский прибыл в Рим на церемонию прощания с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля.

Соответствующую информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Президент будет присутствовать на церемонии прощания вместе с первой леди и членами делегации.

"Президент Украины прибыл в Рим. Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском", – сообщил Никифоров.

Накануне Зеленский отмечал, что для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским, но он лично может не успеть из-за военных встреч.

По информации ЕП, решение президента о личном посещении Ватикана зависело от реалистичности проведения в Риме также встреч в рамках "мирных переговоров".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом на полях прощания с Папой Римским в субботу.

Сам Трамп тоже не исключил, что может встретиться с Зеленским в Ватикане.