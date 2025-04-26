Монархи и президенты прибывают на площадь Святого Петра в Риме на похороны Папы

Члены королевских семей, президенты, премьер-министры и легион верующих отдадут последний долг Папе Франциску в субботу на заупокойной мессе на площади Святого Петра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Среди присутствующих из более 150 стран будет президент США Дональд Трамп, который неоднократно конфликтовал с Франциском из-за их резко противоположных позиций по иммиграции.

Папа Римский умер в понедельник в возрасте 88 лет после инсульта, открыв тщательно спланированный переходный период для 1,4-миллиардной Римско-католической церкви, обозначенный древним ритуалом, помпезностью и трауром.

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо его тела, которое было положено в гроб перед алтарем пещерной базилики Святого Петра 16-го века.

Его гроб вынесут через главную дверь в субботу на похороны под открытым небом, которые начнутся в 10 утра, с массовыми рядами иностранных чиновников по одну сторону каменной колоннады, перед сотнями кардиналов в красных шляпах на противоположных берегах сидячих мест.

Наряду с Трампом будут президенты Аргентины, Франции, Габона, Германии, Италии, Филиппин, Польши и Украины, а также премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии и многие члены европейских королевских семей.

Ватикан сообщает, что около 250 000 скорбящих заполнят огромную мощеную эспланаду и главный подъездной путь к базилике, чтобы наблюдать за церемонией, которую возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, 91-летний итальянский прелат.

В субботу утром скорбящие спешили в Ватикан. Некоторые из них ночевали в палатках, чтобы занять места в первых рядах толпы на похоронах.

Первый неевропейский Папа за почти 13 веков, Франциск в течение своего 12-летнего правления боролся за реформирование Римско-католической церкви, становясь на сторону бедных и маргинализированных, призывая богатые страны помогать мигрантам и обратить вспять климатические изменения.

Во время своего правления Папа избегал помпезности и привилегий, которые обычно ассоциировались с папством, и перенес это стремление к большей простоте в свои похороны, переписав сложные, книжные похоронные обряды, использовавшиеся ранее.

Если похороны Папы Иоанна Павла II в 2005 году длились три часа, то служба в субботу будет длиться 90 минут.

Франциск также решил отказаться от многовековой практики захоронения Пап в трех соединенных между собой гробах из кипариса, свинца и дуба. Вместо этого его положили в один деревянный гроб с цинковой обшивкой, который на ночь запечатали и закрыли.

Это еще один отход от традиции, он станет первым Папой, который будет похоронен за пределами Ватикана за более чем столетие, избрав местом своего последнего упокоения римскую базилику Святой Марии Маджоре, находящуюся примерно в 4 километрах от собора Святого Петра.

На его могиле сверху выгравировано только "Франциск", его имя на латыни. Над мраморной плитой висит репродукция простого железного креста, который он носил на шее.

Его похоронный кортеж в последний раз проедет по городу, давая возможность римлянам попрощаться с ним.

Италия закрыла воздушное пространство над городом и привлекла дополнительные силы: зенитные ракеты и патрульные катера охраняют событие в рамках одной из крупнейших операций по безопасности, которую страна видела со времен похорон Иоанна Павла II.

Как только Франциск будет похоронен, внимание переключится на то, кто может стать его преемником.

Тайный конклав для избрания преемника вряд ли начнется раньше 6 мая, и может не начаться еще несколько дней после этого, что даст кардиналам время для регулярных встреч, чтобы подвести итоги и оценить состояние Церкви, охваченной финансовыми проблемами и идеологическими разделениями.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля.

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