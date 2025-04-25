На час похорону Папи розгорнуть есмінець та антидронові системи

Міністерство оборони Італії сприятиме забезпеченню безпеки похорону Папи Франциска за допомогою систем протидії безпілотним літальним апаратам, винищувачів Eurofighter та есмінця.

Про це повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Окрім систем, здатних глушити та протидіяти безпілотним літальним апаратам, збройні сили також нададуть есмінець біля узбережжя Ф'юмічіно та винищувачі для забезпечення безпеки повітряного простору в усьому регіоні.

Військове командування також надасть приміщення за межами Рима для розміщення дітей, які візьмуть участь у Ювілеї підлітків, запланованому на 25-27 квітня.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

В Італії через смерть Франциска оголосили п'ятиденну жалобу.