ЗМІ: Зеленський зустрівся зі Стармером у Римі

Президент Володимир Зеленський прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії, на зустріч з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Суспільне.

Серед тем – війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

26 квітня Зеленський провів зустріч з Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска і домовилися продовжити зустріч після поховання понтифіка.

Згодом джерело Суспільного повідомило, що не було продовження зустрічі Зеленського і Трампа після церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Також Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.