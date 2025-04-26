ЗМІ: Зеленський зустрівся зі Стармером у Римі
Президент Володимир Зеленський прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії, на зустріч з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Суспільне.
Серед тем – війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
26 квітня Зеленський провів зустріч з Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска і домовилися продовжити зустріч після поховання понтифіка.
Згодом джерело Суспільного повідомило, що не було продовження зустрічі Зеленського і Трампа після церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.
Також Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.