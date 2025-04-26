СМИ: Зеленский встретился со Стармером в Риме

Президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию посла Великобритании в Италии, на встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Суспільне

Среди тем – война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

26 апреля Зеленский провел встречу с Трампом. Политики встретились перед похоронами Папы Римского Франциска и договорились продолжить встречу после похорон понтифика.

Впоследствии источник Общественного сообщил, что не было продолжения встречи Зеленского и Трампа после церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.

Также Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.