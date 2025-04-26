Зеленський проводить зустріч з Макроном у Римі

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон проводять переговори в Римі на полях похорону Папи Римського Франциска.

Про це в Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

За його словами, президенти обговорюють "продовження мирних зусиль" за для завершення війни РФ проти України.

"Прямо зараз: Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорюють тет-а-тет продовження мирних зусиль", – написав Андрій Сибіга.

Перед цим Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом і заявив що у цієї зустрічі є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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