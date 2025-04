Зеленський проводить зустріч з Макроном у Римі

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон проводять переговори в Римі на полях похорону Папи Римського Франциска.

Про це в Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

За його словами, президенти обговорюють "продовження мирних зусиль" за для завершення війни РФ проти України.

"Прямо зараз: Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорюють тет-а-тет продовження мирних зусиль", – написав Андрій Сибіга.

Happening now: @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron having a tête-à-tête about further peace efforts. pic.twitter.com/YvmIVLaF5e