Друга зустріч Зеленського і Трампа не відбулася

Речник Володимира Зеленського підтвердив, що запланована на сьогодні друга зустріч українського лідера з Дональдом Трампом не відбулася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

З огляду на швидке повернення Трампа в аеропорт після поховальної служби, не дивно, що другої зустрічі не було, але за даними Sky News, у американського президента був час для короткої розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Раніше речник Зеленського заявив, що під час зустрічі лідери домовилися про наступну зустріч у Римі, і що помічники обох лідерів працюють над її організацією.

Однак тепер речник заявив, що зустріч не відбулася, посилаючись на щільний графік обох президентів.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Тим часом Зеленський зустрічається з британським прем'єром Кіром Стармером у посольстві Великої Британії в Римі.

Також Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.