Друга зустріч Зеленського і Трампа не відбулася
Речник Володимира Зеленського підтвердив, що запланована на сьогодні друга зустріч українського лідера з Дональдом Трампом не відбулася.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
З огляду на швидке повернення Трампа в аеропорт після поховальної служби, не дивно, що другої зустрічі не було, але за даними Sky News, у американського президента був час для короткої розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Раніше речник Зеленського заявив, що під час зустрічі лідери домовилися про наступну зустріч у Римі, і що помічники обох лідерів працюють над її організацією.
Однак тепер речник заявив, що зустріч не відбулася, посилаючись на щільний графік обох президентів.
Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.
Тим часом Зеленський зустрічається з британським прем'єром Кіром Стармером у посольстві Великої Британії в Римі.
Також Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.