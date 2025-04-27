ЗМІ дізнались подробиці про новий раунд ядерних переговорів між США та Іраном

Новий раунд переговорів між Іраном і Сполученими Штатами щодо ядерної програми Тегерану, найімовірніше, відбудеться в Європі в найближчі два тижні.

Про це повідомило видання The New York Times, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі після раунду переговорів в Омані заявив, що, найімовірніше, переговори поновляться наступної суботи, посередником між США та Іраном, як і раніше виступить Оман.

Водночас джерела в американських колах кажуть, щ охоча США погодилися на продовження переговорів, конкретних термінів не було названо.

Американський посадовець розповів, що новий раунд переговорів відбудеться в Європі за посередництва Оману.

Водночас інший посадовець зазначив, що наступний раунд, найімовірніше, відбудеться протягом наступних двох тижнів, але що американській стороні потрібен час, щоб розглянути інформацію та пропозиції іранської сторони.

Американська сторона хоче перенести переговори в більш зручне місце, ближче до США, сказало це джерело.

ЗМІ раніше повідомили, що США та Іран в ході чергового раунду переговорів щодо іранської ядерної програми не дійшли згоди з питання про те, чи може Тегеран продовжувати збагачення урану, він завершився серйозними розбіжностями й обіцянкою зустрітися знову.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.