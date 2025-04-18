Reuters: Іран хоче гарантій, що США не вийдуть із майбутньої "ядерної угоди"

Іран заявив Сполученим Штатам, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує надійних гарантій того, що американський президент Дональд Трамп не вирішить удруге розірвати потенційну "ядерну угоду".

Про це агентству Reuters сказав іранський високопосадовець на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

За словами джерела Reuters, Іран наполягатиме у переговорах зі США на червоних лініях, а саме відмові демонтувати центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення урану або зменшити його кількість.

Також Тегеран не буде вести переговори щодо своєї ракетної програми, яку вважає відокремленим від "ядерної угоди" питанням, додало джерело агентства.

"Іран з непрямих переговорів в Омані зрозумів, що Вашингтон не хоче, щоб Іран припинив всю ядерну діяльність, і це може стати спільною основою для Ірану і США, щоб розпочати чесні переговори", – додав неназваний іранський посадовець.

Водночас, за його словами, Тегеран просить у США запевнень, що Трамп не вирішить вийти з майбутньої угоди, як це сталось у 2018 році з "ядерною угодою".

Нагадаємо, представник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі 12 квітня провели в Омані переговори, які обидві сторони охарактеризували як позитивні і конструктивні.

Напередодні другого раунду переговорів, який має відбутися в Римі цими вихідними, міністр закордонних справ Ірану заявив, що право Тегерана на збагачення урану не підлягає обговоренню.