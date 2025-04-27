СМИ узнали подробности о новом раунде ядерных переговоров между США и Ираном

Новый раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной программе Тегерана, скорее всего, состоится в Европе в ближайшие две недели.

Об этом сообщило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после раунда переговоров в Омане заявил, что, скорее всего, переговоры возобновятся в следующую субботу, посредником между США и Ираном по-прежнему выступит Оман.

В то же время источники в американских кругах говорят, что США согласились на продолжение переговоров, конкретных сроков не было названо.

Американский чиновник рассказал, что новый раунд переговоров состоится в Европе при посредничестве Омана.

В то же время другой чиновник отметил, что следующий раунд, скорее всего, состоится в течение следующих двух недель, но что американской стороне нужно время, чтобы рассмотреть информацию и предложения иранской стороны.

Американская сторона хочет перенести переговоры в более удобное место, ближе к США, сказал этот источник.

СМИ ранее сообщили, что США и Иран в ходе очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе не пришли к согласию по вопросу о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, он завершился серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.