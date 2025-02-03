У Швеції чоловіка визнали винним у злочині на ґрунті ненависті через спалення Корану

Шведський суд визнав у понеділок учасника антиісламської кампанії винним у злочинах на ґрунті ненависті за організацію публічних спалень Корану, рішенням, винесеним через п'ять днів після того, як інший чоловік, який також притягувався до відповідальності за ці інциденти, був застрелений.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Салван Наджем, громадянин Швеції, був засуджений до умовного терміну і штрафу за спалення Корану і принизливі коментарі про мусульман під час інцидентів 2023 року, які призвели до заворушень і викликали гнів проти Швеції в мусульманських країнах.

Його колега по кампанії, іракський біженець Салван Моміка, був застрелений минулого тижня в день, коли він мав отримати вирок у паралельній справі. Жодному підозрюваному в цьому вбивстві ще не було висунуто звинувачення; п'ять осіб були затримані, але пізніше звільнені. Прем'єр-міністр Швеції заявив, що за цим може стояти іноземна держава.

Реклама:

Спалення Корану у 2023 році зробило баланс між правами на свободу слова і правилами захисту етнічних і релігійних груп головною проблемою для Швеції, її північних сусідів та інших європейських країн.

У заяві Стокгольмського окружного суду йдеться, що 50-річний Наджем і Моміка осквернили Коран різними способами і зробили образливі заяви, спрямовані проти ісламу, представників цієї релігії і діяльності в мечетях.

Наджема визнали винним у злочинах на ґрунті ненависті за те, що він "чотири рази висловлював презирство до мусульманської етнічної групи через їхні релігійні переконання", йдеться в повідомленні.

Адвокат Наджема заявив, що оскаржуватиме вирок.

Тіло Салвана Моміки з вогнепальними пораненнями виявили 29 січня в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

Чоловік приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і пізніше отримав посвідку на проживання. Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.