Макрон осудил убийство верующего в мечети
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство, произошедшее накануне в мечети на юге страны.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Макрон отреагировал на смертельный инцидент в мечети городка Ля Гран-Комб на юге страны, в департаменте Гард, где убили молодого верующего.
Президент выразил соболезнования семье погибшего и его единоверцам.
"Расизму и ненависти на почве веры никогда не будет места во Франции. Свобода вероисповедания неприкосновенна", – заявил Эмманюэль Макрон.
Убийство произошло еще в пятницу, верующему нанесли многочисленные ножевые ранения. 20-летнего подозреваемого, француза по имени Оливье, еще не задержали.
В прокуратуре заявили, что не исключают никаких версий, в том числе о действиях на почве религиозной нетерпимости, однако мотив нападавшего на данном этапе неизвестен.
Премьер Франсуа Байру отреагировал в субботу, осудив проявления исламофобии.
Из-за убийства в воскресенье 27 апреля организуют памятный марш в присутствии семьи погибшего. На площади Республики в Париже вечером собирают демонстрацию с лозунгами против исламофобии.
Напомним, в конце февраля британское издание The Guardian выяснило, что связанные с РФ Telegram-каналы предлагают плату за нападения на мечети в Великобритании.
Также в феврале в Швеции мужчину признали виновным в преступлении на почве ненависти из-за сожжения Корана.