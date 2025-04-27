Макрон осудил убийство верующего в мечети

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство, произошедшее накануне в мечети на юге страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон отреагировал на смертельный инцидент в мечети городка Ля Гран-Комб на юге страны, в департаменте Гард, где убили молодого верующего.

Президент выразил соболезнования семье погибшего и его единоверцам.

"Расизму и ненависти на почве веры никогда не будет места во Франции. Свобода вероисповедания неприкосновенна", – заявил Эмманюэль Макрон.

Убийство произошло еще в пятницу, верующему нанесли многочисленные ножевые ранения. 20-летнего подозреваемого, француза по имени Оливье, еще не задержали.

В прокуратуре заявили, что не исключают никаких версий, в том числе о действиях на почве религиозной нетерпимости, однако мотив нападавшего на данном этапе неизвестен.

Премьер Франсуа Байру отреагировал в субботу, осудив проявления исламофобии.

Из-за убийства в воскресенье 27 апреля организуют памятный марш в присутствии семьи погибшего. На площади Республики в Париже вечером собирают демонстрацию с лозунгами против исламофобии.

Напомним, в конце февраля британское издание The Guardian выяснило, что связанные с РФ Telegram-каналы предлагают плату за нападения на мечети в Великобритании.

Также в феврале в Швеции мужчину признали виновным в преступлении на почве ненависти из-за сожжения Корана.