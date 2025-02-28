ЗМІ: пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії

Мережа Telegram-каналів з російськими зв'язками заохочує жителів Британії до насильницьких нападів на мечеті і мусульман, пропонуючи за це криптовалюту.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі The Guardian, передає "Європейська правда".

Ці канали вже були пов'язані з реальними подіями у вигляді ісламофобських графіті на мечетях і школах на сході і півдні Лондона на початку цього місяця, іноді із зазначенням назв угруповань. Ці інциденти розслідує поліція.

Ці ж групи також поширювали PDF-файли з рецептами виготовлення бомб і кресленнями 3D-друкованої зброї. На британських вулицях також з'явилися плакати з QR-кодами цих груп і пов'язаних з ними акаунтів TikTok.

Однак останніми тижнями виникла тривога після того, як мова групи змінилася від заохочення до графіті до прямих закликів до здійснення ножових нападів.

Досьє на ці канали та їхні очевидні російські зв'язки було передано антитерористичній поліції та Міністерству внутрішніх справ кампанією "Надія, а не ненависть", яка заявляє, що стурбована тим, що ця мережа становить набагато більшу загрозу, ніж підбурювання до насильства, яке регулярно зустрічається в інших крайньоправих чатах Telegram.

Благодійні організації Community Security Trust (CST) і Tell Mama, які займаються моніторингом злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв і мусульман, також звернули увагу на ці мережі та їхні російські зв'язки.

Занепокоєння щодо мережі, яка містить антисемітські коментарі, але особливо зосереджена на розпалюванні антимусульманських настроїв, з'явилося на тлі зростання кількості ісламофобських нападів, яка у 2024 році зросла на 73%. Минулого тижня біля мечеті на півночі Лондона також було залишено несправжню бомбу.

Зростають побоювання, що Росія намагається розпалити соціальні заворушення в Британії та інших західноєвропейських країнах за допомогою прихованих цифрових кампаній, спрямованих на експлуатацію етнічної та релігійної напруженості.

Докази, що пов'язують ці групи з Росією, включають акаунт адміністратора на одному з каналів, який поділився скріншотом з Х, який показав, що в акаунті Х було встановлено російську мову і часовий пояс GMT+3 – часовий пояс, що використовується в Росії та Білорусі.

Інші докази включають використання кирилиці в деяких повідомленнях, що свідчить про те, що вони були перекладені з російської мови, а двоє користувачів, які найактивніше пересилали повідомлення з мережі в інші британські чат-групи, також робили російськомовні дописи в пропутінських і антиукраїнських чатах Telegram.

Адміністративний акаунт однієї з груп 19 листопада розмістив антиукраїнське повідомлення, в якому використовував російськомовну лайку на адресу українського народу, а через кілька тижнів намагався заплатити комусь у Шеффілді або Ротерхемі за виконання невизначеного завдання в обмін на оплату.

"Привіт, хлопці, хто в Ротерхемі чи Шеффілді, мені потрібна допомога, я готовий заплатити... Мені дуже потрібна ваша допомога", – просили вони.

Члени груп відкрито обговорювали "масові спалення Корану". Кожен канал у мережі запрошує британських громадян зв'язатися з власниками каналів у приватному порядку за допомогою ботів-месенджерів.

Прессекретар Міністерства внутрішніх справ сказав: "Національна безпека є першим пріоритетом будь-якого уряду. Ми надзвичайно серйозно ставимося до будь-якої зловмисної діяльності, яка може становити значну загрозу нашій безпеці та громадській безпеці.

"Ми не дозволимо, щоб інтернет слугував притулком для тих, хто прагне посіяти розбрат у наших громадах, і саме тому ми швидко працюємо над впровадженням Закону про безпеку в інтернеті. Це вимагає від соціальних медіа-платформ видаляти незаконний контент, зокрема дезінформацію, і, зрештою, захищати наші громади від онлайн-шкоди", – додав він.

Нагадаємо, у Нідерландах підозрюють, що впродовж 2024 року Росія могла скоїти понад 30 спроб саботажу, вандалізму чи зовнішнього втручання.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Rheinmetall.