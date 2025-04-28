СМИ: в Европе растет беспокойство военной активностью РФ у границы с Финляндией

Часть европейцев на фоне усилий по прекращению войны РФ в Украине все больше обеспокоены тем, что российская армия незаметно увеличивает активность вдоль других участков границы с Европой.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

Издание обращает внимание на активность вокруг города Петрозаводск примерно в 150 км к востоку от границы с Финляндией, где военные инженеры расширяют армейские базы, где Кремль планирует создать новый штаб армии для управления десятками тысяч военнослужащих в течение ближайших нескольких лет.

По данным западных военных и разведывательных источников, эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой российских вооруженных сил, готовящихся к противостоянию с Организацией Североатлантического договора. Кремль расширяет набор в армию, увеличивает производство вооружения и модернизирует железнодорожные пути в приграничных районах.

Согласно данным европейских военных чиновников, увеличение расходов России заставило оружейные заводы работать на полную мощность, что побудило военно-промышленные предприятия расширить производственные линии и открыть новые предприятия.

По оценкам западных разведок, в 2021 году, до вторжения, Россия выпустила около 40 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас она производит почти 300 танков в год. Финский высокопоставленный чиновник в сфере обороны заявил, что почти ни один из них не отправляется на фронт в Украину, а остается на территории России для дальнейшего использования.

Один европейский разведчик заявил, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгшись в небольшую страну НАТО, например Эстонию, где проживает значительное количество россиян.

Способность России противостоять НАТО будет частично зависеть от ее способности восстановить свои силы после войны в Украине, которая истощила ее офицерский корпус, но дала опыт ведения точного огня.

Большая часть расширения личного состава произойдет в Ленинградском округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. По данным западных военных и разведывательных источников, меньшие бригады почти утроятся и станут дивизиями численностью около 10 000 человек.

"Независимо от того, как они пытаются внедрять инновации на тактическом или оперативном уровне, для россиян важен размер", – сказал генерал-майор Сами Нурми, заместитель начальника штаба Финляндии, ответственный за стратегию.

Россия планирует построить новые казармы и полигоны, а также модернизировать арсеналы и железнодорожные пути, чтобы разместить растущее количество войск в Петрозаводске и его

Новая инфраструктура, которая строится, включает склады и жилые помещения для войск, сообщил Эмиль Кастехелми из финской компании Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки российских военных объектов. Новые железнодорожные пути прокладываются вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Существующие линии, пересекающие регион, расширяются.

Финляндия следит за тем, где могут пролегать эти новые линии.

"Вдоль российско-финляндской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами", – сказал майор Юха Куккола, профессор Национального университета обороны в Хельсинки и эксперт по российским вооруженным силам. "Если вы увидите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание", – добавил он.

Как сообщалось, абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.

Ранее СМИ сообщали, что страны Балтии беспокоятся из-за возможного прекращения огня в Украине.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.