Дві третини німців бояться нападу РФ на інші країни Європи

Абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.

Про це, як повідомляє DW, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend, інформує "Європейська правда".

Опитування було проведене інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD і газети Die Welt.

Дві третини німців занепокоєні, що Росія може напасти на інші держави Європи. А майже вісім із десяти опитаних побоюються, що партнери по НАТО нині не можуть розраховувати на захист США.

Семеро з десяти побоюються шкоди для німецької економіки внаслідок "торгової війни" США.

Приблизно стільки ж закликають підвищити мита на імпорт американської продукції у відповідь президенту США Дональду Трампу.

Раніше повідомляли, що 54% німців вважають, що Україна має бути готова поступитися територіями для миру з РФ.

А незначна більшість німців не проти розгортання миротворчих сил в Україні.