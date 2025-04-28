Німеччина попросила ЄС про свободу дій у питаннях оборонних витрат

Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням про звільнення від обмежень Європейського Союзу на запозичення коштів з метою збільшення витрат на оборону в найближчі роки.

Про це йдеться у листі міністра фінансів Німеччини Йорга Кукіса, з яким ознайомилося агентство Reuters у понеділок, передає "Європейська правда".

Кукіс заявив Reuters в інтерв'ю в п'ятницю, що Німеччина, ймовірно, попросить про звільнення від обмежень.

Європейська комісія запропонувала дозволити країнам-членам збільшити видатки на оборону на 1,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) щороку протягом чотирьох років без будь-яких дисциплінарних заходів, які зазвичай застосовуються, коли дефіцит перевищує 3% ВВП.

"Ми вважаємо пропозицію комісії щодо скоординованого застосування національної виняткової клаузули Пакту стабільності та зростання важливим доповнюючим заходом, що дозволить збільшити видатки на національну оборону, одночасно забезпечуючи фінансову стійкість", – зазначив Кукіс у листі.

Комісія сподівалася, що пропозиція буде широко підтримана 27 країнами ЄС і допоможе збільшити інвестиції ЄС в оборону на 650 млрд євро протягом наступних чотирьох років, щоб стримати потенційну агресію Росії.

Однак досі лише Португалія і Польща висловили зацікавленість у винятках. Країни ЄС з високим державним боргом скептично ставляться до збільшення запозичень для витрат на оборону.

Прохання Німеччини може спонукати інші країни піти цим шляхом, хоча її державний борг у 2024 році становитиме 62,5% ВВП, що значно нижче, ніж в Італії, Франції та Іспанії, де він перевищує 100% і які не бажають подавати заявки на звільнення від обмежень.

Детально про ідею Єврокомісії читайте у статті "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.

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