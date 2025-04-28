Германия попросила ЕС о свободе действий в вопросах оборонных расходов

Германия обратилась к Европейской комиссии с просьбой об освобождении от ограничений Европейского Союза на заимствование средств с целью увеличения расходов на оборону в ближайшие годы.

Об этом говорится в письме министра финансов Германии Йорга Кукиса, с которым ознакомилось агентство Reuters в понедельник, передает "Европейская правда".

Кукис заявил Reuters в интервью в пятницу, что Германия, вероятно, попросит об освобождении от ограничений.

Европейская комиссия предложила разрешить странам-членам увеличить расходы на оборону на 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно в течение четырех лет без каких-либо дисциплинарных мер, которые обычно применяются, когда дефицит превышает 3% ВВП.

"Мы считаем предложение комиссии о скоординированном применении национальной исключительной клаузулы Пакта стабильности и роста важной дополнительной мерой, которая позволит увеличить расходы на национальную оборону, одновременно обеспечивая финансовую устойчивость", – отметил Кукис в письме.

Комиссия надеялась, что предложение будет широко поддержано 27 странами ЕС и поможет увеличить инвестиции ЕС в оборону на 650 млрд евро в течение следующих четырех лет, чтобы сдержать потенциальную агрессию России.

Однако до сих пор только Португалия и Польша выразили заинтересованность в исключительной ситуации. Страны ЕС с высоким государственным долгом скептически относятся к увеличению заимствований для расходов на оборону.

Просьба Германии может побудить другие страны пойти по этому пути, хотя ее государственный долг в 2024 году составит 62,5% ВВП, что значительно ниже, чем в Италии, Франции и Испании, где он превышает 100% и которые не желают подавать заявки на освобождение от ограничений.

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