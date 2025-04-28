У Єврокомісії кажуть, що Трамп і фон дер Ляєн ще не визначили дату зустрічі

Дата та місце майбутньої зустрічі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа наразі ще не визначені, а зустріч відбудеться, коли обидві сторони підготують свої пропозиції щодо співпраці і, зокрема, тарифів.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Піньо нагадала, що Трамп та фон дер Ляєн висловили зацікавленість у проведенні двосторонньої зустрічі, але у правильний момент, коли сторони узгодять відповідні пакети пропозицій.

"На цей момент немає дати такої зустрічі. Була висловлена зацікавленість, і правильний момент для цього буде тоді, коли буде готовий пакет, узгоджений на рівні двох президентів", – повідомила Паула Піньо.

Відповідаючи на питання, що саме вона мала на увазі під словом "пакет", головна речниця Єврокомісії розповіла, що "на порядку денному є низка питань".

"Ми думаємо, зокрема, про тарифи, і ви знаєте, що зараз тривають дискусії. Тож коли настане слушний момент для обговорення та досягнення домовленостей на рівні двох президентів, на найвищому рівні між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, тоді це буде гарним моментом для зустрічі", – пояснила Піньо.

Як повідомлялося, фон дер Ляєн та Трамп під час розмови у Римі 26 квітня на церемонії похорону Папи Римського Франциска домовилися провести двосторонню зустріч.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.