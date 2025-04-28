В Еврокомиссии говорят, что Трамп и фон дер Ляйен еще не определили дату встречи

Дата и место предстоящей встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа пока еще не определены, а встреча состоится, когда обе стороны подготовят свои предложения по сотрудничеству и, в частности, тарифов.

Об этом сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Пиньо напомнила, что Трамп и фон дер Ляйен выразили заинтересованность в проведении двусторонней встречи, но в правильный момент, когда стороны согласуют соответствующие пакеты предложений.

"На данный момент нет даты такой встречи. Была высказана заинтересованность, и правильный момент для этого будет тогда, когда будет готов пакет, согласованный на уровне двух президентов", – сообщила Паула Пиньо.

Отвечая на вопрос, что именно она имела в виду под словом "пакет", главный пресс-секретарь Еврокомиссии рассказала, что "на повестке дня есть ряд вопросов".

"Мы думаем, в частности, о тарифах, и вы знаете, что сейчас продолжаются дискуссии. Поэтому когда наступит подходящий момент для обсуждения и достижения договоренностей на уровне двух президентов, на самом высоком уровне между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, тогда это будет хорошим моментом для встречи", – пояснила Пиньо.

Как сообщалось, фон дер Ляйен и Трамп во время разговора в Риме 26 апреля на церемонии похорон Папы Римского Франциска договорились провести двустороннюю встречу.

Также недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.