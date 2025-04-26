Фон дер Ляєн та Трамп під час розмови у Римі домовилися про зустріч

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп за результатом короткої розмови під час церемонії похорону Папи Римського Франциска у Римі 26 квітня домовилися організувати двосторонню зустріч у майбутньому.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Речник Єврокомісії розповів, що була досягнута домовленість про майбутню зустріч Трампа та фон дер Ляєн.

"Під час короткого обміну думками, президентка фон дер Ляєн і президент Трамп домовилися про зустріч", – повідомив Ануар Ель-Ануні.

Він не уточнив жодних інших деталей стосовно майбутньої зустрічі.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому Трамп та фон дер Ляєн потискають один одному руки і про щось коротко перемовляються.

Це був перший прямий контакт двох лідерів з часу переобрання Трампа на посаду президента США (після виборів президентка Єврокомісії по телефону привітала його з перемогою).

Напередодні "Європейська правда" уточнювала, що жодної двосторонньої зустрічі для фон дер Ляєн у Римі заздалегідь не було призначено.

Також повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б провести розмову з президентом США Дональдом Трампом у день похорону Папи Франциска 26 квітня.