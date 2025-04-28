Вбивство в мечеті у Франції: підозрюваний заперечує, що діяв на ґрунті ненависті

Юнак, підозрюваний у вбивстві вірянина в мечеті на півдні Франції, тепер заперечує, що скоїв напад через релігійну нетерпимість.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Адвокат затриманого 20-річного хлопця заявив, що той скоїв вбивство у мечеті не через нетерпимість до ісламу. За його словами, він надумав "вбити першого, кого зустріне". Втім, незрозуміло, чому у такому разі він обрав для нападу мечеть.

Водночас у прокуратурі міста Нім заявили, що відкрили справу за фактом умисного вбивства і вбивства на грунті расової або релігійної ненависті, повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, інцидент стався ще у п’ятницю в невеликому місті департаменту Гард, на півдні Франції. Одному з вірян у мечеті, вихідцю з Малі, завдали численних ножових поранень, внаслідок яких він помер.

Підозрюваного Олів’є А. 2004 року народження затримали через три дні на території Італії, де він здався поліції. Він з боснійської родини, але народився вже у Франції і має громадянство. Із відеозапису інциденту, знятого самим нападником, відомо, що він вигукував образи щодо ісламу і хвалився своїм вчинком.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство, а також висловив співчуття родині загиблого і його одновірцям.