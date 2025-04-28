Убийство в мечети во Франции: подозреваемый отрицает, что действовал на почве ненависти

Юноша, подозреваемый в убийстве верующего в мечети на юге Франции, теперь отрицает, что совершил нападение из-за религиозной нетерпимости.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Адвокат задержанного 20-летнего парня говорит, что тот совершил убийство в мечети не из-за нетерпимости к исламу. По его словам, он решил "убить первого, кого встретит". Впрочем, непонятно, почему в таком случае он выбрал для нападения мечеть.

В то же время в прокуратуре города Ним заявили, что открыли дело по факту умышленного убийства и убийства на почве расовой или религиозной ненависти, сообщает Le Figaro.

Напомним, инцидент произошел еще в пятницу в небольшом городе департамента Гар, на юге Франции. Одному из верующих в мечети, выходцу из Мали, нанесли многочисленные ножевые ранения, в результате которых он скончался.

Подозреваемый Оливье А. 2004 года рождения был задержан через три дня на территории Италии, где он сдался полиции. Он из боснийской семьи, но родился уже во Франции и имеет гражданство. Из видеозаписи инцидента, снятой самим нападавшим, известно, что он выкрикивал оскорбления в адрес ислама и хвастался своим поступком.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство, а также выразил соболезнования семье погибшего и его единоверцам.