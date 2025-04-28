Підозрюваного у вбивстві у французькій мечеті затримали в Італії

Підозрюваний у вбивстві вірянина в одній з французьких мечетей на півдні країни здався поліції в італійському місті Пістоя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прокурор французького південного міста Алес розповів, що підозрюваний громадянин Франції, який народився в Ліоні 2004 року і відомий тільки як Олів'є А., "здався до поліцейської дільниці в Пістої" недалеко від Флоренції в центральній Італії в неділю.

Він переховувався від правосуддя протягом трьох днів після вбивства.

У п'ятницю, після того, як підозрюваний помолився у мечеті разом з 20-річним хлопцем, він завдав йому кілька десятків ножових поранень, а потім зняв це на мобільний телефон, вигукуючи образи на адресу ісламу.

У відео, знятому відразу після скоєння злочину, підозрюваний привітав себе, сказавши: "Я зробив це", і образивши Аллаха.

За словами прокурора, з п'ятниці були задіяні понад 70 французьких поліцейських для "розшуку та арешту" злочинця, який вважається "потенційно надзвичайно небезпечним".

Підозрюваний, який походить з боснійської сім'ї і є безробітним, раніше не привертав увагу поліції.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство, а також висловив співчуття родині загиблого і його одновірцям.

Нагадаємо, наприкінці лютого британське виданняThe Guardian з’ясувало, що пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії.

Також у лютому у Швеції чоловіка визнали винним у злочині на ґрунті ненависті через спалення Корану.