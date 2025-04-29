В Іспанії кажуть, що після блекауту подачу електроенергії відновлено на 92%

В Іспанії заявили, що станом на ранок вівторка, 29 квітня, подачу електроенергії відновлено на 92%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує El Pais з посиланням на віцепрезидентку уряду та міністерку з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сару Аагесен.

Аагенсен повідомила, що 92,09% попиту на електроенергію вже задоволено.

Також відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі, додала вона.

Прем'єр-міністр Педро Санчес розповів, що всю ніч пробув у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica.

"Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя", – написав він.

Санчеса в штаб-квартирі Red Eléctrica супроводжували віцепрем'єрки Марія Хесус Монтеро та Сара Ааген.

У вівторок о 9 ранку вони візьмуть участь у засіданні Ради національної безпеки, яке очолить король.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".