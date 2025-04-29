В Испании говорят, что после блэкаута подача электроэнергии восстановлена на 92%

В Испании заявили, что по состоянию на утро вторника, 29 апреля, подача электроэнергии восстановлена на 92%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует El Pais со ссылкой на вице-президента правительства и министра по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сару Аагесен.

Аагенсен сообщила, что 92,09% спроса на электроэнергию уже удовлетворено.

Также восстановлена работа 100% подстанций транспортной сети, добавила она.

Премьер-министр Педро Санчес рассказал, что всю ночь пробыл в штаб-квартире оператора энергетических сетей Red Eléctrica.

"Мы работаем без перерыва, чтобы восстановить поставки. Спасибо всем работникам, которые прилагают усилия для восстановления нормальной жизни", – написал он.

Санчеса в штаб-квартире Red Eléctrica сопровождали вице-премьеры Мария Хесус Монтеро и Сара Ааген.

Во вторник в 9 утра они примут участие в заседании Совета национальной безопасности, которое возглавит король.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной обесточивания стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".