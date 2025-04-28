У Португалії назвали причину масштабного блекауту

Відключення електроенергії, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, сталось унаслідок "рідкісного атмосферного явища".

Про це повідомив португальський оператор електромережі REN, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

За даними оператора, "перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з рідкісним атмосферним явищем".

"Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)… Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі", – пояснили у REN.

Там прогнозують, що через складність явища та необхідність збалансувати постачання електроенергії на міжнародному рівні "повне відновлення роботи мережі може зайняти до тижня".

У понеділок в першій половині дня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії, які вплинули на роботу мобільних операторів, аеропортів та іншої інфраструктури.

Пізніше інформували, що в окремі регіони Іспанії почали повертати світло. Аварія зачепила також Францію, але там постачання відновили.