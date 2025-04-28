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Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки"

Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 17:33 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

У масовому відключенні електроенергії в державах ЄС 28 квітня, яке зачепило Іспанію, Португалію та Францію, не вбачається ознак кібератаки.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта зауважив, що перебуває на зв’язку з керівництвом держав, де стався блекаут, та не вбачає у подіях ознак кібератаки.

"Я підтримую зв'язок з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру щодо сьогоднішніх масштабних відключень електроенергії в Іспанії та Португалії", – повідомив президент Євроради.

"Наразі немає жодних ознак кібератаки", – наголосив Антоніу Кошта.

Він проінформував, що "оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин і відновленням електропостачання".

Як повідомлялося, 28 квітня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії. 

Португальський оператор електромережі REN вже заявив, що перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з "рідкісним атмосферним явищем".

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Антоніу Кошта Португалія Іспанія
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