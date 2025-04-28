Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки"

У масовому відключенні електроенергії в державах ЄС 28 квітня, яке зачепило Іспанію, Португалію та Францію, не вбачається ознак кібератаки.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта зауважив, що перебуває на зв’язку з керівництвом держав, де стався блекаут, та не вбачає у подіях ознак кібератаки.

I am in touch with @sanchezcastejon and @LMontenegro_PT about the widespread power outages in Spain and Portugal today.



Grid operators in both countries are working on finding the cause, and on restoring the electricity supply.



At this point, there are no indications of any… – António Costa (@eucopresident) April 28, 2025

"Я підтримую зв'язок з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру щодо сьогоднішніх масштабних відключень електроенергії в Іспанії та Португалії", – повідомив президент Євроради.

"Наразі немає жодних ознак кібератаки", – наголосив Антоніу Кошта.

Він проінформував, що "оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин і відновленням електропостачання".

Як повідомлялося, 28 квітня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії.

Португальський оператор електромережі REN вже заявив, що перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з "рідкісним атмосферним явищем".