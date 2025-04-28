МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан через блекаут

Іспанське Міністерство закордонних справ оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оголосивши про запровадження надзвичайного стану, МВС Іспанії сказало, що він діятиме в тих регіонах, які про це попросять.

Станом на зараз Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду Іспанії з проханням взяти на себе підтримання громадського порядку та інші функції, уточнює Reuters.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".