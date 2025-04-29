У Конгресі ініціюють імпічмент Трампа

У США конгресмен від Демократичної партії від штату Мічиган Шрі Танедар представив статті про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Про це конгресмен оголосив в Х, повідомляє "Європейська правда".

Танедар заявив, що президент "неодноразово демонстрував свою нездатність обіймати свою посаду" та "представляє явну й безпосередню загрозу для конституції нашої країни і нашої демократії".

"Я представив статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує її і ставить під загрозу нашу демократію", – зазначив він.

Танедар звинуватив Трампа в "широкому зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та актах тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".

У статтях про імпічмент конгресмен закидає Трампу перешкоджання правосуддю, зловживання владою, узурпацію влади, хабарництво та корупцію.

Ці заходи майже напевно не матимуть жодних наслідків, з огляду на те, що республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат.

Однак сам Танедар в коментарі Michigan Advance заявив, що зробить все можливе, щоб змусити проголосувати з цього питання.

Він сподівається на підтримку колег-демократів з Палати представників, а також однодумців-республіканців, "які бачать шкоду, якої завдає цей президент".

"Ми звертаємося до всіх членів Конгресу... члени Конгресу повертаються сьогодні ввечері, тому я маю намір особисто зустрітися з багатьма з них у Палаті представників", – сказав він.

Танедар сказав, що його виборці на зборах у його окрузі та на опитуваннях у переважній більшості заявили, що Конгрес має діяти, і що він виконує їхні побажання.

"Якщо ми не внесемо цю резолюцію, у неї немає шансів бути ухваленою", – додав конгресмен.

У лютому конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін також обіцяв внести резолюцію для оголошення імпічменту Трампу.

Нагадаємо, Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.

Тим часом сам Трамп періодично говорить про можливість піти на третій термін. Зокрема, минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.