Трамп не жартує, що може піти на третій термін: "Є методи"

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, що заборонено чинною конституцією Сполучених Штатів.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

47-мий президент США сказав, що для цього існують методи та уточнив, що він "не жартує". "Багато людей хочуть, щоб я це зробив", – сказав Трамп, маючи на увазі своїх союзників.

"Але, я маю на увазі, я в основному кажу їм, що у нас попереду довгий шлях. Ви знаєте, це дуже рання стадія роботи адміністрації", – додав Трамп.

На питання, чи хоче він провести на посаді ще один термін, президент США відповів, що "мені подобається працювати". "Я не жартую. Але я не збираюся – ще занадто рано про це думати", – сказав Трамп, коли його попросили уточнити.

На питання, чи були йому представлені плани, які дозволять йому балотуватися на третій термін, Трамп відповів: "Є методи, за допомогою яких ви можете це зробити".

У відповідь на питання про можливий сценарій, за яким віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься на посаду, а потім передасть цю роль Трампу, він відповів, що "це один із способів". "Але є й інші", – додав Трамп. На прохання поділитися іншим методом, Трамп просто відповів "ні".

Трамп і раніше коментував можливість балотування на третій термін, хоча республіканці сприймали ці коментарі як жарти або як тролінг президента щодо своїх критиків.

Конституція США обмежує можливість одній людині бути президентом до двох термінів. Внесення змін до конституції для скасування обмеження було б надзвичайно складним завданням, яке вимагало б або двох третин голосів Конгресу, або двох третин штатів, які погодилися б скликати конституційну конвенцію, щоб запропонувати зміни. Будь-який з цих шляхів вимагав би ратифікації у трьох чвертях штатів.

Більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Республіканець Енді Оглс вже запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

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