В Конгрессе инициируют импичмент Трампа

В США конгрессмен от Демократической партии от штата Мичиган Шри Танедар представил статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом конгрессмен объявил в Х, сообщает "Европейская правда".

Танедар заявил, что президент "неоднократно демонстрировал свою неспособность занимать свою должность" и "представляет явную и непосредственную угрозу для конституции нашей страны и нашей демократии".

"Я представил статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию", – отметил он.

Танедар обвинил Трампа в "широком злоупотреблении властью, грубых нарушениях Конституции и актах тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству права".

В своих статьях об импичменте конгрессмен обвиняет Трампа в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, узурпации власти, взяточничестве и коррупции.

Эти меры почти наверняка не будут иметь никаких последствий, учитывая то, что республиканцы контролируют и Палату представителей, и Сенат.

Однако сам Танедар в комментарии Michigan Advance заявил, что сделает все возможное, чтобы заставить проголосовать по этому вопросу.

Он надеется на поддержку коллег-демократов из Палаты представителей, а также единомышленников-республиканцев, "которые видят вред, который наносит этот президент".

"Мы обращаемся ко всем членам Конгресса... члены Конгресса возвращаются сегодня вечером, поэтому я намерен лично встретиться со многими из них в Палате представителей", – сказал он.

Танедар сказал, что его избиратели на собраниях в его округе и на опросах в подавляющем большинстве заявили, что Конгресс должен действовать, и что он выполняет их пожелания.

"Если мы не внесем эту резолюцию, у нее нет шансов быть принятой", – добавил конгрессмен.

В феврале конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин также обещал внести резолюцию для объявления импичмента Трампу.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не приводило к его отстранению от должности.

Тем временем сам Трамп периодически говорит о возможности пойти на третий срок. В частности, в прошлом месяце он заявил, что существуют "методы", которые позволят ему занимать должность президента и третий срок.