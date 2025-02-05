Лівий конгресмен-демократ хоче оголосити Трампу імпічмент через "ниці вчинки"

Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін заявив, що внесе резолюцію для оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Під час виступу в Палаті представників уранці в середу, 5 лютого, Грін заявив, що "висуне статті імпічменту проти президента за запропоновані та здійснені ниці вчинки".

Він не уточнив, про які саме вчинки йдеться, але послався на пропозицію Трампа взяти під контроль сектор Гази.

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"Етнічні чистки в Газі – це не жарти, особливо коли вони виходять від президента Сполучених Штатів", – заявив демократ.

Шанси на розгляд резолюції Гріна незначні: він не запропонував надати їй спеціальний статус, який передбачає винесення на голосування протягом двох законодавчих днів.

Крім того, під час першого президентського терміну Дональда Трампа демократ вніс три резолюції про його імпічмент, і жодна з них не отримала підтримки в Палаті представників.

Грін, який обирається до Конгресу з 2005 року, є представником більш лівого крила Демократичної партії. У жовтні 2023-го він, приміром, проголосував проти резолюції на підтримку Ізраїлю.

Нагадаємо, що Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.