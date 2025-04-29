Уряду Словаччини рекомендували підтримувати вступ України в ЄС та інтеграцію українців

Аналітики уряду Словаччини рекомендували країні підтримувати вступ України до Європейського Союзу, а також інтеграцію українців.

Про це пише Aktuality, передає "Європейська правда".

До такого висновку дійшли аналітики заступника прем'єр-міністра з питань відновлення та інноваційної економіки Петра Кмеця у співпраці з іншими відомствами. Їхній аналіз наголошує на необхідності усунення перешкод для українців, які хотіли б оселитися в Словаччині, або залучення тамтешніх працівників до Словаччини.

"Необхідно визначити кроки для інформування людей, які виїхали з України (включно із внутрішньо переміщеними особами у Закарпатті), про професії з хорошими перспективами працевлаштування в Словацькій Республіці та можливості отримання або доповнення кваліфікацій", – йдеться у документі.

Також там надається рекомендація щодо того, що уряду слід підтримати вступ України до Європейського Союзу.

Окремо в аналізі наводяться дані, за якими українці, які працюють у Словаччині, сплатили 121 млн євро податків та внесків лише в 2023 році.

Водночас стверджується, що держава витратила 231 млн євро на допомогу біженцям, але також отримала 319 млн євро від європейських фондів та Європейського мирного фонду.

Аналітики зазначають, що працевлаштовані українці щорічно збільшують податкові надходження країни на 0,1-0,2% від ВВП, що свідчить про позитивний економічний ефект від їхнього перебування.

Очікується, що цьогоріч працевлаштовані українці заплатять лише податків та внесків на суму 165 млн євро. До цього додаються доходи від податку на додану вартість, споживчих та інших податків.

Нагадаємо, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Прем'єр Роберт Фіцо також відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Фіцо також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

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