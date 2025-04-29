Правительству Словакии рекомендовали поддерживать вступление Украины в ЕС и интеграцию украинцев

Аналитики правительства Словакии рекомендовали стране поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, а также интеграцию украинцев.

Об этом пишет Aktuality, передает "Европейская правда".

К такому выводу пришли аналитики заместителя премьер-министра по вопросам восстановления и инновационной экономики Петра Кмеця в сотрудничестве с другими ведомствами. Их анализ подчеркивает необходимость устранения препятствий для украинцев, которые хотели бы поселиться в Словакии, или привлечения работников оттуда в Словакию.

"Необходимо определить шаги для информирования людей, которые выехали из Украины (включая внутренне перемещенных лиц в Закарпатье), о профессиях с хорошими перспективами трудоустройства в Словацкой Республике и возможности получения или дополнения квалификаций", – говорится в документе.

Также там дается рекомендация о том, что правительству следует поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

Отдельно в анализе приводятся данные, согласно которым украинцы, работающие в Словакии, уплатили 121 млн евро налогов и взносов только в 2023 году.

В то же время утверждается, что государство потратило 231 млн евро на помощь беженцам, но также получило 319 млн евро от европейских фондов и Европейского мирного фонда.

Аналитики отмечают, что трудоустроенные украинцы ежегодно увеличивают налоговые поступления страны на 0,1-0,2% от ВВП, что свидетельствует о положительном экономическом эффекте от их пребывания.

Ожидается, что в этом году трудоустроенные украинцы заплатят только налогов и взносов на сумму 165 млн евро. К этому добавляются доходы от налога на добавленную стоимость, потребительских и других налогов.

Напомним, палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции оппозиции, призывавший Россию вывести свои войска из Украины и осуждавший российские атаки на Кривой Рог и Сумы.

Премьер Роберт Фицо также отказался прямо осудить нападение России на Сумы, отметив, что у него "недостаточно информации".

Фицо также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.

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