"Не маю достатньо інформації": Фіцо не засудив Росію за удар по Сумах

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо не згадав Росію у своєму засудженні удару по Сумах, який забрав життя щонайменше 35 цивільних українців.

Такі слова пролунали під час брифінгу Фіцо у словацькому місті Кошице 14 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postoj.sk.

Журналісти поцікавились думкою премʼєра Словаччини про удар РФ по Сумах, оскільки він не коментував його в неділю.

"Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, я завжди це робив і буду робити. Але я не маю достатньо інформації, щоб зараз щось сказати", – відреагував Фіцо.

Раніше російський удар засудив президент Словаччини Петер Пеллегріні, а словацька опозиція принагідно розкритикувала премʼєр-міністра за мовчання.

Роберт Фіцо є одним з небагатьох європейських політиків, які зустрічалися з главою Кремля Владіміром Путіним після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У Вербну неділю 13 квітня Росія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум, убивши щонайменше 35 цивільних. Європейські політики та лідери засудили атаку РФ.

Американський президент Дональд Трамп назвав удар Росії по Сумах "жахливим", але додав, що "мені сказали, що вони зробили помилку".