Білий дім: Трамп підпише указ про пом’якшення тарифів на автомобілі

У Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп у вівторок, 29 квітня, підпише указ, який має пом’якшити вплив його тарифів на автомобілі.

Про це сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу з міністром фінансів Скоттом Бессентом щодо економічної політики адміністрації, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Представники адміністрації заявили, що нові заходи зменшать деякі мита на імпортні автозапчастини для автомобілів, які виробляються в США, а імпортери не будуть змушені сплачувати подвійне мито – як на автомобілі, так і на матеріали, з яких вони виготовлені.

"Президент підпише указ щодо автомобільних тарифів пізніше сьогодні, і ми опублікуємо його, як завжди", – сказала вона.

Як пише агентство, пом’якшення автомобільних тарифів – це останній крок його адміністрації, що має продемонструвати гнучкість у питаннях митної політики, яка раніше спричинила хаос на фінансових ринках, створила невизначеність для бізнесу і викликала побоювання різкого економічного сповільнення.

Автовиробники ще в понеділок, 28 квітня, заявили, що очікують оголошення про полегшення тарифного тиску напередодні візиту Трампа до Мічигану – штату, де базується "велика трійка" автовиробників і понад 1000 ключових постачальників автозапчастин.

Президент США запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн – хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.

24 квітня коаліція з 12 штатів США подала позов проти адміністрації Трампа через оголошені ним "незаконні мита".

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