Белый дом: Трамп подпишет указ о смягчении тарифов на автомобили

В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, подпишет указ, который должен смягчить влияние его тарифов на автомобили.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга с министром финансов Скоттом Бессентом по экономической политике администрации, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Представители администрации заявили, что новые меры уменьшат некоторые пошлины на импортные автозапчасти для автомобилей, которые производятся в США, а импортеры не будут вынуждены платить двойную пошлину – как на автомобили, так и на материалы, из которых они изготовлены.

"Президент подпишет указ об автомобильных тарифах позже сегодня, и мы опубликуем его, как всегда", – сказала она.

Как пишет агентство, смягчение автомобильных тарифов – это последний шаг его администрации, который должен продемонстрировать гибкость в вопросах таможенной политики, которая ранее вызвала хаос на финансовых рынках, создала неопределенность для бизнеса и вызвала опасения резкого экономического замедления.

Автопроизводители еще в понедельник, 28 апреля, заявили, что ожидают объявления об облегчении тарифного давления накануне визита Трампа в Мичиган – штат, где базируется "большая тройка" автопроизводителей и более 1000 ключевых поставщиков автозапчастей.

Президент США ввел 25-процентные тарифы против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.

Он также недавно ввел 10-процентный базовый тариф почти на весь импорт и объявил еще более высокие пошлины для многих стран – хотя большинство из них пока находятся на паузе, за исключением Китая, который в настоящее время облагается 145-процентной пошлиной.

24 апреля коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за объявленных им "незаконных пошлин".

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