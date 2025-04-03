Чотири республіканці в Сенаті разом з демократами голосували проти тарифної політики Трампа 

Чотири республіканці в Сенаті США приєдналися до демократів у середу, щоб висловити рідкісний двопартійний докір президенту Дональду Трампу щодо його торговельної політики.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує CNN.

Сенат прийняв резолюцію 51 голосом проти 48, спрямовану на блокування запропонованих адміністрацією Трампа тарифів на канадський імпорт.

Чотирма республіканцями, які голосували разом з демократами, стали Ренд Пол, який виступив співавтором резолюції, Сюзан Коллінз, Мітч Макконнелл і Ліза Мурковскі.

Цей крок є рідкісним двопартійним виступом проти Трампа в Сенаті, очолюваному Республіканською партією, і відбувається після того, як Трамп розкритикував цей захід і закликав республіканців голосувати проти нього.

Вплив голосування в Сенаті може залишитися значною мірою символічним. Очікується, що лідери Республіканської партії в Палаті представників не докладатимуть жодних зусиль, щоб докоряти Трампу за тарифну політику – і навіть раніше цього року намагалися заборонити такий крок.

Очолювана демократами резолюція Сенату, яка має на меті засудити торговельну політику адміністрації, розроблялася вже деякий час і не була прямою відповіддю на заяви Трампа щодо тарифів, зроблені в середу.

Резолюція скасує декларацію про надзвичайний стан, на яку адміністрація Трампа посилалася в лютому, щоб оголосити про заплановані тарифи на імпорт з Канади. Демократи описали цей захід як спосіб скасувати тарифи на канадські товари.

Це голосування не пов’язане з тарифним оголошенням Дональда Трампа у середу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.