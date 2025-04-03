Четыре республиканца в Сенате вместе с демократами голосовали против тарифной политики Трампа

Четыре республиканца в Сенате США присоединились к демократам в среду, чтобы выразить редкий двухпартийный упрек президенту Дональду Трампу относительно его торговой политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует CNN.

Сенат принял резолюцию 51 голосом против 48, направленную на блокирование предложенных администрацией Трампа тарифов на канадский импорт.

Четырьмя республиканцами, которые голосовали вместе с демократами, стали Рэнд Пол, который выступил соавтором резолюции, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл и Лиза Мурковски.

Этот шаг является редким двухпартийным выступлением против Трампа в Сенате, возглавляемом Республиканской партией, и происходит после того, как Трамп раскритиковал эту меру и призвал республиканцев голосовать против нее.

Влияние голосования в Сенате может остаться в значительной степени символическим. Ожидается, что лидеры Республиканской партии в Палате представителей не будут прилагать никаких усилий, чтобы упрекать Трампа за тарифную политику – и даже ранее в этом году пытались запретить такой шаг.

Возглавляемая демократами резолюция Сената, которая имеет целью осудить торговую политику администрации, разрабатывалась уже некоторое время и не была прямым ответом на заявления Трампа по тарифам, сделанные в среду.

Резолюция отменит декларацию о чрезвычайном положении, на которую администрация Трампа ссылалась в феврале, чтобы объявить о запланированных тарифах на импорт из Канады. Демократы описали эту меру как способ отменить тарифы на канадские товары.

Это голосование не связано с тарифным объявлением Дональда Трампа в среду.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.