Угода про надра зі США: у Вашингтоні анонсували приїзд української делегації

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністр розповів про майбутній візит української делегації у контексті перемовин про укладення так званої угоди про мінерали.

"Думаю, що команда з України прибуде вже в кінці цього тижня чи на початку наступного тижня", – сказав Бессент.

"Ми не хочемо втрачати часу, тому що ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу", – додав міністр.

1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди від США. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.