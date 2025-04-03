Соглашение о недрах с США: в Вашингтоне анонсировали приезд украинской делегации

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, анонсировал приезд делегации из Киева.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Министр рассказал о предстоящем визите украинской делегации в контексте переговоров о заключении так называемого соглашения о минералах.

"Думаю, что команда из Украины прибудет уже в конце этой недели или в начале следующей", – сказал Бессент.

"Мы не хотим терять времени, потому что мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа, для мирного процесса", – добавил министр.

1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения от США. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.