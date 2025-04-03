Новий постпред США у НАТО Метью Вітакер прибув у Брюссель і почав роботу

Метью Вітакер, новопризначений постійний представник Сполучених Штатів Америки у НАТО, прибув у Брюссель 3 квітня та розпочав роботу.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомили у місії США при НАТО.

Новий постпред США у НАТО 3 квітня прибув у Брюссель, де розпочинає виконувати свої обов’язки.

"Метью Вітакер з Де-Мойна, штат Айова, 3 квітня розпочав свою роботу на посаді 26-го Постійного представника США при НАТО", – йдеться у повідомленні.

У постпредстві США зазначили, що "призначення посла Вітакера відбувається у вирішальний момент для трансатлантичної безпеки, коли НАТО продовжує відповідати на нові виклики безпеці і виконувати зобов'язання щодо оборонних видатків".

Варто зауважити, що Вітакер є першим послом, кандидатура якого була схвалена Сенатом за другої адміністрації президента США Дональда Трампа.

У повідомленні постпредства зазначається, що "на своїй новій посаді посол Вітакер підтвердив повну відданість Сполучених Штатів НАТО і статті 5 Договору про НАТО". Вітакер також пообіцяв тісно співпрацювати з членами Альянсу над вирішенням ключових питань, серед яких:

Сприяння миру і стабільності за допомогою сили; Сприяння розподілу витрат і збільшенню оборонних інвестицій членів НАТО, що розширить європейські оборонні можливості, які посилюють торговельне партнерство ЄС і США; Заохочення Європи взяти на себе провідну роль у забезпеченні тривалого миру, безпеки і відбудови України; Посилення колективної оборони і заходів стримування, в тому числі кіберзахисту і протидії новим загрозам; Демонстрація серйозного ставлення НАТО до комплексних загроз, які походять з Китаю.

Метью Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора США з 2018 по 2019 рік. До цього обіймав посаду керівника апарату генерального прокурора Джеффа Сешнса. Раніше він був призначений президентом Джорджем Бушем-молодшим на посаду прокурора Південного округу штату Айова, яку обіймав з 2004 по 2009 рік. З 2009 по 2017 рік Вітакер також був керуючим партнером юридичної фірми Whitaker Hagenow & Gustoff, LLP, що базується в Де-Мойні. Він отримав ступінь магістра ділового адміністрування, доктора права та бакалавра гуманітарних наук в Університеті штату Айова, де протягом трьох років був гравцем футбольної команди та мав почесну медаль Великої десятки.

Як повідомлялося, Сенат США затвердив колишнього в.о. генерального прокурора Метью Вітакера на посаді постпреда США в НАТО 1 квітня.

Очікується, що Вітакер просуватиме кампанію Трампа, спрямовану на те, щоб змусити членів НАТО збільшити оборонні витрати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.