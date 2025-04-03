Новый постпред США в НАТО Мэтью Уитакер прибыл в Брюссель и начал работу

Мэтью Уитакер, новоназначенный постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО, прибыл в Брюссель 3 апреля и начал работу.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в миссии США при НАТО.

Новый постпред США в НАТО 3 апреля прибыл в Брюссель, где начинает выполнять свои обязанности.

"Мэтью Уитакер из Де-Мойна, штат Айова, 3 апреля начал свою работу в должности 26-го постоянного представителя США при НАТО", – говорится в сообщении.

В постпредстве США отметили, что "назначение посла Уитакера происходит в решающий момент для трансатлантической безопасности, когда НАТО продолжает отвечать на новые вызовы безопасности и выполнять обязательства по оборонным расходам".

Стоит заметить, что Уитакер является первым послом, кандидатура которого была одобрена Сенатом при второй администрации президента США Дональда Трампа.

В сообщении постпредства отмечается, что "на своей новой должности посол Уитакер подтвердил полную преданность Соединенных Штатов НАТО и статье 5 Договора о НАТО". Уитакер также пообещал тесно сотрудничать с членами Альянса над решением ключевых вопросов, среди которых:

Содействие миру и стабильности с помощью силы; Содействие распределению расходов и увеличению оборонных инвестиций членов НАТО, что расширит европейские оборонные возможности, которые усиливают торговое партнерство ЕС и США; Поощрение Европы взять на себя ведущую роль в обеспечении длительного мира, безопасности и восстановления Украины; Усиление коллективной обороны и мер сдерживания, в том числе киберзащиты и противодействия новым угрозам; Демонстрация серьезного отношения НАТО к комплексным угрозам, исходящим из Китая.

Мэтью Уитакер исполнял обязанности генерального прокурора США с 2018 по 2019 год. До этого занимал должность руководителя аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса. Ранее он был назначен президентом Джорджем Бушем-младшим на должность прокурора Южного округа штата Айова, которую занимал с 2004 по 2009 год. С 2009 по 2017 год Уитакер также был управляющим партнером юридической фирмы Whitaker Hagenow & Gustoff, LLP, базирующейся в Де-Мойне. Он получил степень магистра делового администрирования, доктора права и бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Айова, где в течение трех лет был игроком футбольной команды и имел почетную медаль Большой десятки.

Как сообщалось, Сенат США утвердил бывшего и.о. генерального прокурора Мэтью Уитакера на должности постпреда США в НАТО 1 апреля.

Ожидается, что Уитакер будет продвигать кампанию Трампа, направленную на то, чтобы заставить членов НАТО увеличить оборонные расходы.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.