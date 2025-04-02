Сенат США затвердив кандидата Трампа на посаду посла при НАТО

Американський Сенат затвердив колишнього виконувача обов'язків генерального прокурора Метью Вітакера на посаді посла США в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кандидатура Вітакера була затверджена Сенатом у вівторок 52 голосами "за", ще 45 сенаторів проголосували проти.

Вибір Трампа на цю посаду став несподіванкою для союзників США в листопаді минулого року, оскільки Вітакер був невідомим на арені національної безпеки і не мав значного зовнішньополітичного досвіду.

Очікується, що Вітакер просуватиме кампанію Трампа, спрямовану на те, щоб змусити членів НАТО збільшити оборонні витрати.

На слуханнях у Сенаті перед затвердженням на посаді Вітакер заявляв, що прихильність адміністрації Трампа до НАТО є непохитною.

Його затвердження на посаді затрималося на кілька годин через рекордну за тривалістю промову сенатора-демократа Корі Букера, який провів понад 25 годин у сесійній залі на знак протесту проти дій адміністрації Трампа та республіканців у Конгресі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.