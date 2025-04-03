Прем’єр Франції: нові тарифи Трампа – катастрофа для світу і США

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що масштабне підвищення президентом США Дональдом Трампом митних зборів створить величезні труднощі для Європи і стане катастрофою для світової економіки.

Заяву Байру наводить телеканал BFM-TV, пише "Європейська правда".

Виступаючи на полях зібрання в Сенаті Франції, він сказав, що цей крок також буде катастрофою для США та американських громадян.

"Це рішення – катастрофа для світової економіки. Це величезні труднощі для Європи. Я вважаю, що це також катастрофа для Сполучених Штатів і для американських громадян", – заявив глава французького уряду.

"Ідея про те, що кожен з основних регіонів світу замкнеться в собі, і що торгова війна відтепер повинна стати правилом… створює небезпеку, яка, на жаль, з часом матеріалізується", – додав Байру.

Прем'єр-міністр Франції звинуватив "уряд найважливішої держави на планеті" – США – в тому, що цією "торговою війною" він "повернувся проти своїх союзників" і "більше не солідарний з ними".

"Це відкриває час невизначеності, який ставить під сумнів те, що ми так довго будували, і який ставить під сумнів нашу економіку і французьке суспільство в цілому", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 3 квітня, проведе зустріч з представниками галузей, які постраждають від анонсованих очільником Білого дому Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відзначила, що у торгових війнах немає переможців і за все зрештою доведеться платити звичайним споживачам.