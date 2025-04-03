Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что масштабное повышение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин создаст огромные трудности для Европы и станет катастрофой для мировой экономики.

Заявление Байру приводит телеканал BFM-TV, пишет "Европейская правда".

Выступая на полях собрания в Сенате Франции, он сказал, что этот шаг также будет катастрофой для США и американских граждан.

"Это решение – катастрофа для мировой экономики. Это огромные трудности для Европы. Я считаю, что это также катастрофа для Соединенных Штатов и для американских граждан", – заявил глава французского правительства.

"Идея о том, что каждый из основных регионов мира замкнется в себе, и что торговая война отныне должна стать правилом... создает опасность, которая, к сожалению, со временем материализуется", – добавил Байру.

Премьер-министр Франции обвинил "правительство важнейшей державы на планете" – США – в том, что этой "торговой войной" оно "повернулось против своих союзников" и "больше не солидарно с ними".

"Это открывает время неопределенности, которое ставит под сомнение то, что мы так долго строили и которое ставит под сомнение нашу экономику и французское общество в целом", – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 3 апреля, проведет встречу с представителями отраслей, которые пострадают от анонсированных главой Белого дома Дональдом Трампом тарифов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что в торговых войнах нет победителей и за все в конце концов придется платить обычным потребителям.