У США розповіли, що допоможе знизити їхні тарифи

У США кажуть, що адміністрація американського президента Дональда Трампа понад місяць веде переговори з усіма основними торговельними партнерами по всьому світу щодо шляхів зниження нових тарифів.

Про це заявив у четвер, 3 квітня, міністр торгівлі Говард Лутнік, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Лутнік заявив, що основним торговельним партнерам США по всьому світу доведеться змінити свої правила, щоб дозволити більше імпорту американської продукції. За його словами, дискусії щодо цього тривають вже понад місяць.

"Ключове питання полягає в тому, чи будуть вони брати нашу сільськогосподарську продукцію? Чи будуть вони ставитися до нас справедливо? Чи можуть вони ставитися до нас справедливо? І відповідь з часом буде "так". Американська продукція буде краще продаватися в інших країнах світу", – сказав він.

Американський міністр також заявив, що не вірить, що країни зможуть домогтися звільнення від тарифів, і що для світу не буде "ефективним відповідати" США, але адміністрація Трампа візьме участь у дискусіях, щоб знайти способи "більш справедливого ставлення" до американських товарів.

У це входять способи усунення торговельних бар'єрів, таких як податок на додану вартість, який, за словами Лутніка, діє як субсидії для експорту.

Він зауважив, що вже принаймні один міністр торгівлі запропонував дозволити американським транспортним засобам отримати доступ до подібних субсидій, проте не називав країну.

"Я очікую, що більшість країн почнуть реально вивчати свою торговельну політику щодо Сполучених Штатів Америки і перестануть чіплятися до нас. Припиніть говорити, що ми не можемо продавати нашу кукурудзу в Індію. Припиніть говорити, що ми не можемо нікуди продавати нашу яловичину", – додав він.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

Зокрема, міністр економіки Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер закликав Європейський Союз відповісти на тарифи США аналогічними заходами, які б були спрямовані проти республіканських штатів.