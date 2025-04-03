В США рассказали, что поможет снизить их тарифы

В США говорят, что администрация американского президента Дональда Трампа более месяца ведет переговоры со всеми основными торговыми партнерами по всему миру относительно путей снижения новых тарифов.

Об этом заявил в четверг, 3 апреля, министр торговли Говард Лутник, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Лутник заявил, что основным торговым партнерам США по всему миру придется изменить свои правила, чтобы позволить больше импорта американской продукции. По его словам, дискуссии по этому поводу продолжаются уже более месяца.

"Ключевой вопрос заключается в том, будут ли они брать нашу сельскохозяйственную продукцию? Будут ли они относиться к нам справедливо? Могут ли они относиться к нам справедливо? И ответ со временем будет "да". Американская продукция будет лучше продаваться в других странах мира", – сказал он.

Американский министр также заявил, что не верит, что страны смогут добиться освобождения от тарифов, и что для мира не будет "эффективным отвечать" США, но администрация Трампа примет участие в дискуссиях, чтобы найти способы "более справедливого отношения" к американским товарам.

В это входят способы устранения торговых барьеров, таких как налог на добавленную стоимость, который, по словам Лутника, действует как субсидии для экспорта.

Он отметил, что уже по крайней мере один министр торговли предложил разрешить американским транспортным средствам получить доступ к подобным субсидиям, однако не называл страну.

"Я ожидаю, что большинство стран начнут реально изучать свою торговую политику в отношении Соединенных Штатов Америки и перестанут придираться к нам. Прекратите говорить, что мы не можем продавать нашу кукурузу в Индию. Прекратите говорить, что мы не можем никуда продавать нашу говядину", – добавил он.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.

В частности, министр экономики Австрии Вольфганг Хаттманнсдорфер призвал Европейский Союз ответить на тарифы США аналогичными мерами, которые были бы направлены против республиканских штатов.